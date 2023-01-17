Москва, 17 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок является тараном для продвижения интересов НАТО в Германии и соседних странах. Об этом 17 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«По большому счету Бербок — таран по продвижению североатлантической мысли на просторах Германии и рядом находящихся стран», — сказала Захарова.

По её словам, Бербок является человеком, чуждым внешней политике, дипломатии, практике международных отношений, а её уровень — как у Владимира Зеленского.

Комментируя предложение главы германского МИД о создании специального трибунала против России, Захарова отметила, что Бербок «не имеет представления, что такое вообще трибунал».