Донецк, 17 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах Вооруженных сил России в Марьинке. Об этом он рассказал 17 января в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», — сказал он, рассказав о зачистке всех высотных зданий.

Он добавил, что российские военнослужащие защищают территорию и освобождают населенный пункт «метр за метром». Пушилин выразил надежду на то, что военные получат полный контроль над посёлком в ближайшее время.

Говоря о взятии железнодорожной станции Соль, Пушилин добавил, что ВС России смогли перерезать сообщение украинских войск между Северском и Артёмовском.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики обнаружили в лесу под Мелитополем тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой.

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