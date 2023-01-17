Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Врачи петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМА), работающие в Белгородской области, с риском для своей жизни извлекли взрыватель мины из ноги бойца, раненного в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщили 17 января в пресс-службе ВМА, уникальная операция была проведена в центральной районной больнице города Валуйки Белгородской области.

vmeda.org Извлечение взрывателя из тела

У поступившего на операционный стол военнослужащего были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, а в мягких тканях правой голени находился торцевой взрыватель 120-мм мины, который в любой момент мог сдетонировать.

Операционная бригада в составе семи человек облачилась в бронежилеты, а весь персонал, не задействованный в извлечении опасного предмета из тела бойца, был эвакуирован.

«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений», — отметили в пресс-службе ВМА.