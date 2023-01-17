Москва, 17 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В храме Христа Спасителя собираются пришедшие попрощаться с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Об этом 17 января сообщает РИА Новости.

Артем Геодакян/ТАСС Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре «Ленком»

В 11:00 начинается отпевание. В храме установлен гроб с телом Чуриковой, а также венки и цветы, которые принесли её родные, близкие, коллеги и поклонники. До начала отпевания в храме совершалась литургия.

Напомним, Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. С 1975 года она служила в театре «Ленком». Она снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Начало», «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Мать», «Курьер», «Ширли-мырли».