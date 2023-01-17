Москва, 17 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина о запрете проводить сделки с долями 45 банков без его одобрения может сорвать некоторые договоренности по продаже российских «дочек» западных банков или поменять их условия кардинально. Об этом 17 января сообщает РБК, ссылаясь на Financial Times.

Jonathunder Банковское хранилище

По информации издания, большинство западных банков, которые хотят выйти из российских активов, столкнулись с трудностями из-за этого запрета.

По словам сотрудников банков, уже согласованные цены могут уменьшиться в два раза из-за вступления указа в силу.

Один из источников издания отмечает, что некоторые влиятельные граждане России могут сделать попытки получить данные организации после ухода иностранных компаний.

По словам одного из консультантов западных банков по продажам российских «дочек» (юр. фирма Dechert), совершать такие сделки становится сложнее, поскольку ситуация нестабильна, а правила неясны.

Издание пишет, что «Райффайзенбанк» оказался самым крупным в списке 45 банков. До начала спецоперации он имел 4,2 млн клиентов и 9,4 тысячи сотрудников. В начале 2022 года его активы составляли 22,9 млрд евро, этому кредитному учреждению еще предстоит выяснить, как оно собирается уходить из России.

Уточняется, что после вступления в силу указа была приостановлена продажа «Эйч-Эс-Би-Си Банка» («дочка» HSBC) российскому «Экспобанку», теперь «Экспобанк» должен получить одобрение президента России.