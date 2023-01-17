Донецк, 17 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Соледаре продолжается дозачистка города от оставшихся очагов сопротивления ВСУ. Об этом 17 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, дозачисткой занимаются бойцы частной военной компании «Вагнер».

Пушилин отметил, что железнодорожная станция Соль в районе города находится под контролем Вооруженных сил России.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара, — сказал он, подчеркивая важность перекрытия сообщения между Северском и Артёмовском. — С этой задачей ЧВК «Вагнер», можно сказать, справилась, потому что станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп».

Затрагивая тему организации штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, врио главы ДНР сказал, что он начнет работу после окончания дозачистки.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики обнаружили в лесу под Мелитополем тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой.

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