Москва, 17 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Требование Еврокомиссии о бесплатных транссибирских авиаперелетах сенатор Андрей Климов сравнил с требованием Адольфа Гитлера.

ИА REGNUM Россия

«Представьте, что ваш предшественник по «объединению Европы» — Гитлер взывал бы Москву после 22 июня 1941 к свободному пропуску нацистских самолетов в небе Отечества! Абсурд», — отметил Климов в телеграм-канале.

Он напомнил, что тогда непрошеных евронацистов сбивали, невзирая на их подданство.

«Нет, дамы и господа, с Россией воевать по принципу здесь воюем, а тут пользуемся её услугами — это не то, на что вы вправе рассчитывать. Мы и только мы будем решать что, кому, когда и на каких условиях разрешать, а что нет. Мы, в отличие от вашей еэсовской стаи, обладаем реальным суверенитетом», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Еврокомиссия потребовала от России прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью.

Постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне неверна, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.