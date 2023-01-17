Донецк, 17 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Все высотки в Марьинке в Донецкой Народной Республике зачищены. Об этом 17 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«На марьинском направлении бригада все высотки уже освободила, они находятся под нашим контролем», — сказал он, добавив, что противник пытается удержаться на позициях в частном секторе, которые были заранее подготовлены.

По его словам, город перейдет под контроль Вооруженных сил России «в самое ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, силовики обнаружили в лесу под Мелитополем тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой.

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