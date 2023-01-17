Москва, 17 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Российские производители йогуртов могут столкнуться с нехваткой пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Об этом 17 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей молочных продуктов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для производства крахмала

«Ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно», — говорится в статье.

Отмечается, что в 2022 году поставки из Евросоюза остановились из-за антироссийских санкций, а найти замену в других странах сложно.

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