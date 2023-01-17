Мелитополь, 17 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Силовики обнаружили в лесу под Мелитополем тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой, сообщили в ГУВД Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Отмечается, что сотрудниками кинологической службы с использование служебной собаки и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанными в землю в лесном массиве.

В тайнике было обнаружено девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, три механических запала и девять килограммов тротила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Токмакском районе Запорожской области было уничтожен схрон с противотанковыми ракетами, расположенный в землянке.

Методом подрыва при задействовании инженерно-саперной группы все обнаруженные боеприпасы и вооружение были уничтожены на месте.