Киев, 17 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович заявил, что совершил серьёзную ошибку, и извинился за слова о причинах подрыва дома в Днепропетровске. Об этом 17 января сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Kozubenko Алексей Арестович

«Я хочу сегодня реально принести извинения следующим людям. Первое, родственникам и близким погибших и пострадавших. Второе, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. И третье, всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже задели», — сказал Арестович.

При этом он добавил, что не будет приносить никаких извинений политтехнологам, которые «крутили» его высказывание. По его словам, с ними будет «совершенно другой разговор».

Напомним, 15 января Арестович заявил, что в Днепропетровске многоквартирный дом взорвался вследствие работы украинских средств ПВО. После этого в Верховной раде начали сбор подписей за его отставку.