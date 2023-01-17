Минск, 17 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Скончался советский и белорусский артист Леонид Васильевич Кучко. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

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В пресс-службе рассказали о проведении церемонии прощания с актёром.

«Приносим соболезнования родным и близким. Вечная память», — говорится в некрологе.

Леонид Кучко родился в 1943 году. Служил в театре, принимал участие в проектах, среди которых сериалы и фильмы «Суд», «Темная ночь», «Вызов», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Человек войны».