Канберра, 17 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Российское посольство в Австралии осудило решение о запрете флагов России и Белоруссии на трибунах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта», — говорится в телеграм-канале посольства.

В дипведомстве добавили, что решение Федерации тенниса Австралии усугубило дискриминацию теннисистов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили использовать на трибунах российские и белорусские флаги.

Запрет был введен после того, как в первый день турнира флаги неоднократно появлялись на трибунах. Обычно в ходе матчей в Мельбурн-парке флаги разрешены, но из-за кризиса на Украине организаторы изменили свою политику в отношении двух стран.

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