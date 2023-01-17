Белгород, 17 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва гранаты в Белгородской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

Инцидент произошёл 14 января в хуторе Тоненькое в бывшем здании Дома культуры и начальной школы в расположении мобилизованных. Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва гранаты погибли три человека, 16 человек пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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