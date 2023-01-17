Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Коллапс энергосистемы Киева может произойти в любую секунду, заявил мэр города Виталий Кличко на экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду», — сказал он.

По его словам, в настоящее время в стране «довольно холодно», жить без электричества и отопления «почти невозможно».

«Ситуация критическая», — добавил Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был введен режим аварийного отключения света. Кроме того, лимиты потребления электроэнергии были снижены во всех украинских регионах.

Киевский режим озаботился соблюдением «справедливости» при отключениях электроэнергии в регионах страны.

Читайте также: Жители Украины недовольны нарушением «справедливости» при отключении света