Кличко заявил о возможности энергетического коллапса «в любую секунду»
Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Коллапс энергосистемы Киева может произойти в любую секунду, заявил мэр города Виталий Кличко на экономическом форуме в Давосе.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду», — сказал он.
По его словам, в настоящее время в стране «довольно холодно», жить без электричества и отопления «почти невозможно».
«Ситуация критическая», — добавил Кличко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был введен режим аварийного отключения света. Кроме того, лимиты потребления электроэнергии были снижены во всех украинских регионах.
Киевский режим озаботился соблюдением «справедливости» при отключениях электроэнергии в регионах страны.
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