Оттава, 17 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Боевик из Канады украинского происхождения Григорий Цехмистренко (позывной Грег) ликвидирован в боях под Артёмовском. Об этом 14 января сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на отца погибшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемник

28-летний наёмник погиб в ночь на 15 января. В январе 2022 года он добровольцем уехал воевать за киевский режим, был медиком.

Отец погибшего Виталий Цехмистренко рассказал, что в начале января приезжал в Киев вместе с женой. Там они провели все праздники, а потом вернулись в Канаду. Теперь он снова отправится в Киев на похороны сына.