Москва, 17 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (СИЗО) могут внести изменения. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте Минюста России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Отмечается, что данный документ направлен на улучшение условий содержания, обеспечение прав и законных интересов фигурантов уголовных дел.

Так, в проекте приказа уточняются некоторые положения, касающиеся свиданий. Помимо этого, устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми либо стеклянными линзами, тканевые либо пластмассовые футляры для очков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект «О пробации в Российской Федерации».

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