Бахмут, ДНР, 17 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Украинский беспилотник больших размеров сбили Вооруженные силы РФ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, дрон, сбитый с помощью стрелкового оружия, оснащён бензиновым мотором, камерой с прибором ночного видения. БПЛА, имеющий шесть винтов, нёс четыре гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, город Соледар в Донецкой Народной Республике полностью освобожден от киевских боевиков.

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