Москва, 17 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Старшина Алмаз Сафин, командуя парашютно-десантным взводом под городом Кременная, сорвал попытку внезапной атаки противника и не позволил ВСУ прорвать оборону российских войск. Старшина Сафин погиб от полученных ранений, указом президента Владимира Путина ему присвоено звание Героя России посмертно.

Глава Администрации Альшеевского района. vk.commustafin1959 Сафин Алмаз Минигалеевич

Алмаз Минигалеевич Сафин, уроженец посёлка Раевский Альшеевского района Башкирии, участвовал в военной спецоперации на Украине с 30 сентября 2022 года. Он временно исполнял должность разведчика-оператора разведывательного взвода разведроты 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

14 января подразделения 237-го полка вели оборонительные бои на краснолиманском направлении в районе Кременной. Противник намеревался прорвать оборону российских десантников, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить Кременную. Для этого были выведены все имеющиеся резервы ВСУ.

Парашютно-десантный взвод под командованием Сафина находился на предполагаемом участке основного удара украинских боевиков. Старшина организовал оборону и первым обнаружил выдвижение бойцов противника в направлении позиций взвода.

Сафин «упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения, что позволило обороняющимся своевременно занять свои позиции». В ходе боя старшина уничтожил пять боевиков ВСУ из личного оружия.

Попытка внезапной атаки противника была сорвана. ВСУ перешли к методичному миномётному обстрелу позиции взвода. Старшина Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но продолжал управлять подчинёнными и вести прицельный огонь по противнику.

Десантники оказали ожесточённое сопротивление, ВСУ понесли большие потери и отошли на исходные рубежи. Противник в ходе боя потерял один танк, две бронемашины, до 50 военнослужащих ВСУ.

После боя старшина Сафин скончался от ранений, выполнив поставленную боевую задачу до конца. Командование Воздушно-десантными войсками направило ходатайство о присвоении ему звания Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

В 2018 году Алмаз Сафин участвовал в боевых действиях в Сирии. У старшины остались жена и трое детей.