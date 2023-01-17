Ереван, 17 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Российское военное присутствие в Армении не будет вечным, после ухода военных улучшатся отношения между Ереваном и Анкарой, считает депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян. Об этом он заявил в интервью онлайн-ресурсу news. am.

Armen Gurekian Цицернакаберд — мемориальный комплекс жертвам геноцида армян

По его словам, военные из России присутствуют в Армении в силу «цивилизационных воззрений первых лет создания государственности», но их присутствие не вечно. В качестве гарантии безопасности оно в какой-то момент «станет неважным».

«Оно не будет барьером номер один против угроз. Это вопрос времени, и время это приближается параллельно с развитием армянской политической мысли», — сказал Арсенян.

Он добавил, что Армения стремится урегулировать отношения с соседними государствами, создать платформу добрососедских отношений, чтобы развиваться дальше. В 1990-х годах власти Армении считали российских военных «спасительным кругом» для страны в условиях экзистенциальной угрозы со стороны Турции.

Однако, утверждает парламентарий, после признания независимости Армении Турция никогда ей не угрожала.

«Находясь в Армении, сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции, в первую очередь», — полагает депутат.

Если российских военных не будет, Армения превратится для Турции «в соседа, который не представляет никакой угрозы». Прекратится проявление «российской парадигмы», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная база дислоцируется в городе Гюмри Ширакской области Армении в соответствии с межгосударственным договором от 1995 года. В 2010 году срок пребывания российских военных, первоначально составлявший 25 лет, продлили ещё на 24 года. Новый срок истекает в 2044 году.

Читайте также: Захарова раскритиковала заявление Армении о российском присутствии