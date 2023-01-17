Командир группы «Викинг» объяснил наплыв наёмников на Украину
Командир группы «Викинг» связал наплыв наемников на Украину с дефицитом мобилизационных ресурсов
Москва, 17 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Мобилизационный ресурс киевского режима исчерпывается, дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наёмников, заявил командир российской группы «Викинг».
Командир группы также добавил, что военные РФ сражаются за свою страну.
Ранее Times сообщила, что командование ВСУ поручило оборону Артёмовска иностранным наёмникам и непрофессиональным военным.
Командование ВСУ полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления, поэтому оно не пустило свои отборные подразделения на защиту города, поручив оборону наёмникам. Среди них упоминаются наёмники из стран Европы, а также США и Канады.
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