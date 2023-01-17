Москва, 17 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Мобилизационный ресурс киевского режима исчерпывается, дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наёмников, заявил командир российской группы «Викинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«У них просто мобилизационного резерва осталось 500 тыс. человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных «сотрудников», — отметил он в интервью РИА Новости.

Командир группы также добавил, что военные РФ сражаются за свою страну.

«У нас есть некий патриотизм, мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи… а там к каким им семьям что придет?» — добавил он.

Ранее Times сообщила, что командование ВСУ поручило оборону Артёмовска иностранным наёмникам и непрофессиональным военным.

Командование ВСУ полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления, поэтому оно не пустило свои отборные подразделения на защиту города, поручив оборону наёмникам. Среди них упоминаются наёмники из стран Европы, а также США и Канады.

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