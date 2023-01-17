Киев, 17 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Руководство в Киеве готовило украинское общество к войне до того, как Россия начала специальную военную операцию. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, власти Украины, включая президента Владимира Зеленского, выбрали «абсолютно уместную» на тот момент стратегию. Подготовка украинского общества к боевым действиям «шла безумно».

«Задание было президента, задание было Совета нацбезопасности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово», — заявил Данилов.

Он добавил, что от общества зависит, устанет оно или нет.

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