Москва, 17 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Ввести временный мораторий на оформление ОСАГО и перестать штрафовать за отсутствие полиса предложил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

«Может быть, на государственном уровне реально задуматься о введении временного моратория на оформление ОСАГО и ответственность за ее отсутствие?» — рассуждает Кабанов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на заявления автостраховщиков, что страховой ремонт в настоящий момент фактически сведен к нулю, то есть автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по страховым выплатам, но при этом обязательная оплата автовладельцами ОСАГО продолжается, так же как и не отменена ответственность за ее отсутствие.

В итоге, констатировал Кабанов, автостраховщики пытаются нагло предлагать автолюбителям то бывшие в употреблении запчасти для ремонта, то увеличение тарифа.

В свою очередь глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас идею поддержал.

«В начале сессии мы с коллегами из профильных комитетов Совфеда обязательно обсудим эту актуальную для наших людей проблему», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверить эффективность ОСАГО попросили в ноябре 2022 года генпрокурора Игоря Краснова депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым. Парламентарии обеспокоены тем, что по системе ОСАГО страховщики не соблюдают условия, согласно которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям.

Сейчас выплаты при ДТП сильно занижены, а цены на запчасти в справочниках страховщиков отстают от рыночных вдвое, отмечают автоэксперты. В Национальном автомобильном союзе считают, что все это приведет к росту отказов от ОСАГО. Доля водителей без полиса может вырасти с нынешних 10–20 до 40%.