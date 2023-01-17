Москва, 17 января, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно, сообщается 17 января на сайте Кремля.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — говорится в указе.

Алмаз Сафин, уроженец башкирского села Раевский, погиб при исполнении воинского долга на территории Украины. Герою России было 37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря президент России Владимир Путин в ходе визита в штаб Южного военного округа вручил награды и новогодние подарки отличившимся участникам специальной военной операции по денацификации Украины.

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