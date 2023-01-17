Мелитополь, 17 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о резкой смене тактики ВСУ в Запорожской области: если не так давно противник готовился к наступлению, то теперь боевики ВСУ в срочном порядке начали возводить там укрепрайоны, строить фортификационные сооружения» и готовиться к обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам общественного деятеля, слова которого цитирует РИА Новости, такое происходит впервые с весны 2022 года.

Днем ранее Рогов заявлял, что на участке боевых действий в Запорожской области произошло несколько боестолкновений внутри ВСУ. Их причиной стал отказ бойцов местной теробороны выдвигаться на передовую и воевать против земляков, проживающих на освобождённой территории Запорожской области.

Читайте также: В Запорожской области заявили о вооружённых столкновениях в рядах ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отношении к жителям региона, которые ждут прихода ВСУ.

По его словам, таких граждан, которых прозвали «ждунами», здесь пока не трогают. «Даем время подумать», — сказал он в эфире телеканала «Крым-24».

Но если человек принимает участие в экстремистских действиях и не реагирует на предупреждения, его выдворяют с территории региона. То же самое ждет и тех, кто знал о подготовке диверсий, но не сообщил властям, отметил он.

ИА REGNUM Запорожская область. Инфографика

«Мы считаем, это гуманно», — подчеркнул Балицкий. По его словам, освобождение контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ начали возводить фортификационную линию во временно оккупированной части Запорожской области. О создании укрепрайонов Рогов сообщал в ноябре 2022 года.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — отмечал тогда он.

Читайте также: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области