Мелитополь, 17 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ начали возводить фортификационную линию во временно оккупированной части Запорожской области, готовясь к обороне. Об этом 17 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, если не так давно противник готовился к наступлению, то сейчас его тактика резко изменилась.

Так, отметил Рогов, боевики ВСУ начали готовиться к обороне, «в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения».

«Чего не было, начиная с весны прошлого года», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что на участке боевых действий в Запорожской области произошло несколько боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками нацбатальонов, в результате которых были убиты семь человек, ранения получили 18 военных.

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