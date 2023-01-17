Лондон, 17 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Украине не хватит поставляемого Западом тяжёлого вооружения, чтобы начать контрнаступление. Как сообщил автор британской газеты Guardian Дэн Сэббег со ссылкой на военного эксперта Ника Рейнольдса, на поле боя только у танка после контакта с противником есть защита, мобильность и огневая мощь, необходимые для сохранения скорости наступления, но для перевеса сил отправка Великобританией 14 танков Challenger 2 несущественна, необходимо хотя бы 100 штук.

SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС Танк

«Это цифра, продвигаемая Филом Осборном, бывшим главой оборонной разведки Великобритании», — пояснил журналист.

Издание напоминает о дорождественском украинском запросе на 300 танков и не менее 600 боевых машин.

Помимо малого количества военной техники, существуют проблемы её эффективного использования и разработки Киевом «грамотного плана». Обучение украинских танкистов управлению «Леопардами» и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что поставки «сложных» машин украинским военным подорвут репутацию западной техники:

«Они напичканы всякой электроникой, лазерными целеуказателями, очками ночного видения, компьютерами для наведения — все это окажется для украинцев китайской грамотой и потребует серьезной подготовки». По мнению Белла, главным претендентом на уничтоженную репутацию являются немецкие «Леопарды», которые уже показали свою недееспособность в борьбе с сирийскими и иракскими повстанцами.

Тем временем Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала СВО. На основании данных нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx было заявлено о передаче 410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран.

Дмитрий Песков высказался о том, что западные поставки тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на полях сражения: «Эти танки горят и будут гореть».

Напомним, ранее глава Генерального штаба Сухопутных войск Британии генерал Патрик Сандерс заявил, что поставка киевской армии танков и оружия может временно ослабить королевскую армию.

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