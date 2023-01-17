Москва, 17 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Четыре многомиллионных тендера общей стартовой стоимостью более 946,6 млн рублей объявило 16 января 2023 года федеральное казённое учреждение «Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». В рамках закупок планируется приобрести 647 автомобилей разного формата — от легковых до автофургонов. Итоги трёх тендеров подведут 26 января 2023 года, а одного, со стартовой ценой более 490 млн рублей, — 3 февраля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Новые патрульные машины

Самая дорогостоящая закупка предполагает приобретение 180 автомобилей двух вариантов стоимостью 2,4 и 3,9 млн рублей каждый.

Также в рамках тендера с начальной ценой 165,305 млн рублей планируется приобрести четыре типа автомобилей, в том числе с грузовой бортовой платформой, автофургоны и легковые автомобили двух видов.

В рамках закупки со стартовой ценой более 215 млн рублей планируется приобрести 285 недорогих легковых автомобилей, стоимость которых не превышает 755,9 тыс. рублей. Транспортные средства должны быть новыми.

В техзаданиях к тендерам уточняется, что требование по расцветке «установлено в связи с необходимостью проведения скрытого патрулирования оперативными подразделениями МВД России».