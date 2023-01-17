Москва, 17 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Ввести конфискацию в пользу государства имущества физилиц-иноагентов и лиц, дискредитирующих Вооруженные силы России, предложил Фонд защиты национального исторического наследия. Соответствующее обращение направлено на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Меры по изъятию имущества у иностранных агентов и граждан, уличенных в деятельности, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или распространение информации, подрывающей основы безопасности, должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», — цитирует ТАСС директора фонда Александра Карабанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин неоднократно критиковал уехавших из России на фоне специальной военной операции граждан, негативно высказывающихся относительно СВО. Он также предложил ввести конфискацию имущества таких предателей.

Сейчас конфискация введена по ряду уголовных статей, в частности, в отношении имущества коррупционеров. Кроме того, в 2022 году парламентарии предлагали ввести конфискацию за киберпреступления.