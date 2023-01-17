Вашингтон, 17 января, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Нашумевшая история хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, считает телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

(сс) EJ Hersom Президент США Джо Байден

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«Это очевидное начало конца Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым. Нехороший знак», — признал журналист Карлсон.

Министерство юстиции США выясняет, как государственные тайные бумаги могли попасть в различные помещения, их продолжают находить.

Как сообщало ИА REGNUM, «небольшое количество» секретных документов, относящихся к периоду вице-президентства нынешнего американского лидера, обнаружили юристы Байдена в гараже его частного дома в городе Уилмингтоне.