Киев, 17 января, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Для вербовки наёмников украинская пропаганда прибегает к обману, выставляя российских военных «толпой дебилов», доевших ежей и «воюющих в штыковую», сообщил РИА Новости командир группы «Викинг» Западного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, когда иностранные боевики, окрыленные легкой победой, приезжают на линию фронта, то очень удивляются уровню подготовки и экипировки российской армии.

«Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники», — пояснил командир группы «Викинг». По его словам, тактика представления российской стороны дурачками и помогает заманить на украинскую сторону иностранцев.

Как пишет The Times, на оборону Артёмовска Киев бросил неподготовленных военных и иностранных наёмников в расчёте на то, что ход боевых действий будут решать весенние наступления. Результатом таких решений является «зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев». По данным газеты, с украинской стороны в боях участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик, а также иностранцы из Европы, Канады и США.

«Если почитать <…> репортаж The Times из Бахмута, то складывается впечатление, что солдат на фронте не осталось. С одной стороны якобы сражаются «осужденные уголовники» из ЧВК «Вагнер». А с украинской — вчерашние водители грузовиков, строители саун, крупье из казино, а также наёмники из Европы, США, Канады и «антипутинские чеченцы». Правда, почему-то «уголовники», по признанию «водителей», действуют более профессионально и вооружены гораздо лучше. Интересно, почему? Автор этим вопросом не задается», — иронизирует политолог Владимир Корнилов.

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчета беспилотника «Орлан-10» в зоне СВО

В районе Соледара в группировке противника наблюдалось большое число иностранных «солдат удачи», это неоднократно отмечали военнослужащие ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер».

«Врать не буду, их много», — признаётся украинец, «но как пушечное мясо используют только мобилизованных, сами же тикают вместе с ЗСУ-шниками (ВСУ)», — пояснил пленённый боевик, который, увидев всё это, практически сразу сдался российским военнослужащим.

Около 400 иностранных наёмников и боевиков украинских нацбатов бежали из Соледара в Северск, рассказал полковник ЛНР Виталий Киселёв.

Группа «Викинг» ВС РФ поразила пункт дислокации иностранных наёмников в Красногоровке. Всего в пункте размещалось до роты личного состава. По данным разведки, потери противника составили около 40 человек.

Наёмник из США Марк Линдквист расплакался из-за того, что множество его товарищей погибло в бою, накрыто ракетами и артиллерией: «А те, кто выжил, завидуют мёртвым: их украинцы пускают в бой как мясо и не дают поддержки, которую обещали».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается вербовать наёмников по всему миру через посольства страны в других государствах. Чтобы привлечь больше, киевская пропаганда представляет российских военных дураками.

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