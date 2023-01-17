Киев обманывает западных наёмников, выставляя солдат РФ «тупорылыми»
Российский офицер рассказал, как заманивают наёмников на Украину
Киев, 17 января, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Для вербовки наёмников украинская пропаганда прибегает к обману, выставляя российских военных «толпой дебилов», доевших ежей и «воюющих в штыковую», сообщил РИА Новости командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По его словам, когда иностранные боевики, окрыленные легкой победой, приезжают на линию фронта, то очень удивляются уровню подготовки и экипировки российской армии.
«Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники», — пояснил командир группы «Викинг». По его словам, тактика представления российской стороны дурачками и помогает заманить на украинскую сторону иностранцев.
Как пишет The Times, на оборону Артёмовска Киев бросил неподготовленных военных и иностранных наёмников в расчёте на то, что ход боевых действий будут решать весенние наступления. Результатом таких решений является «зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев». По данным газеты, с украинской стороны в боях участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик, а также иностранцы из Европы, Канады и США.
«Если почитать <…> репортаж The Times из Бахмута, то складывается впечатление, что солдат на фронте не осталось. С одной стороны якобы сражаются «осужденные уголовники» из ЧВК «Вагнер». А с украинской — вчерашние водители грузовиков, строители саун, крупье из казино, а также наёмники из Европы, США, Канады и «антипутинские чеченцы». Правда, почему-то «уголовники», по признанию «водителей», действуют более профессионально и вооружены гораздо лучше. Интересно, почему? Автор этим вопросом не задается», — иронизирует политолог Владимир Корнилов.
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В районе Соледара в группировке противника наблюдалось большое число иностранных «солдат удачи», это неоднократно отмечали военнослужащие ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер».
«Врать не буду, их много», — признаётся украинец, «но как пушечное мясо используют только мобилизованных, сами же тикают вместе с ЗСУ-шниками (ВСУ)», — пояснил пленённый боевик, который, увидев всё это, практически сразу сдался российским военнослужащим.
Около 400 иностранных наёмников и боевиков украинских нацбатов бежали из Соледара в Северск, рассказал полковник ЛНР Виталий Киселёв.
Группа «Викинг» ВС РФ поразила пункт дислокации иностранных наёмников в Красногоровке. Всего в пункте размещалось до роты личного состава. По данным разведки, потери противника составили около 40 человек.
Наёмник из США Марк Линдквист расплакался из-за того, что множество его товарищей погибло в бою, накрыто ракетами и артиллерией: «А те, кто выжил, завидуют мёртвым: их украинцы пускают в бой как мясо и не дают поддержки, которую обещали».
Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается вербовать наёмников по всему миру через посольства страны в других государствах. Чтобы привлечь больше, киевская пропаганда представляет российских военных дураками.
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