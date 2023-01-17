Военные России оценили пушки «Гиацинт-Б»: стреляют очень точно
Москва, 17 января, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео работы пушек «Гиацинт-Б», которыми артиллерийские расчёты успешно наносят удары в цель по противнику. Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) тратят не более двух минут на то, чтобы поразить скопления ВСУ.
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«Артиллерийские расчёты крупнокалиберных 152-мм нарезных пушек 2А36 «Гиацинт-Б» с закрытых огневых позиций нанесли гарантированное поражение позициям, технике и живой силе киевской армии», — пояснили в ведомстве.
После уничтожения противника бойцы укрываются в блиндажах. Военные отмечают, что пушка себя зарекомендовала очень хорошо — «стреляет очень точно».
Как сообщало ИА REGNUM, при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации незаменимыми помощниками военнослужащих стали беспилотники. Они помогают вести разведку и наносить огневые удары по врагу.