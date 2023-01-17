Москва, 17 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа прокомментировал высказывание коллеги из МАГАТЭ Рафаэля Гросси о присутствии инспекторов агентства на АЭС Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

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Ранее Гросси заявлял, что международная организация создаёт миссии на атомных электростанциях для обеспечения ядерной безопасности во время военного конфликта.

По мнению российского эксперта-атомщика Рената Карчаа, присутствие инспекторов МАГАТЭ никак не предотвратит ядерную катастрофу.

Как сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ намерено создать свои постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины. Об этом сказал 16 января гендиректор Рафаэль Гросси.