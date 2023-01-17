Пекин, 17 января, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Численность населения Китая уменьшилась до 1,411 млрд человек, на 850 тысяч. Такие данные опубликовало статистическое бюро КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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В статистику не попали иностранцы, жители Гонконга, Тайваня и Макао, пояснили в ведомстве. Сравнивались данные о численности населения Китая в конце 2021 и 2022 года. Сокращение количества граждан страны зафиксировано впервые за 60 лет, подчёркивают китайские СМИ.

По данным из доклада, на свет в КНР в 2022 году появились 9,56 млн человек, смертность составила 10,41 млн жителей. Коэффициенты смертности и рождаемости зафиксированы на уровне 7,37 и 6,77 соответственно. В стране порядка 62% трудоспособных жителей, доля горожан — более 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год население материковой части Китая выросло до 1,4126 млрд человек, на 480 тысяч. Число новорождённых составило 10,62 млн младенцев.

Отметим, Китай переживает старение населения, которое вызвано в том числе политикой ограничения рождаемости предыдущих сорока лет.