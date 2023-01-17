Флорида, США, 17 января, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Во время празднования федерального Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Форт-Пирс, штат Флорида, при стрельбе пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.

U.S. Department of Defense Стрельба

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Известно, что происшествие случилось во время автомобильного шоу в одном из городских парков.

«По меньшей мере восемь человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — заявила CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со стрельбой произошёл в ночь на 15 января у ночного клуба в американском городе Хьюстоне, штат Техас. Неизвестные открыли огонь из автомобиля по посетителям заведения. В результате вооруженного нападения погиб человек, ещё четверо получили ранения.