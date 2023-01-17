Висбаден, Германия, 17 января, 2023, 06:21 — ИА Регнум. В ФРГ побывал председатель Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. Целью его визита было наблюдение за ходом подготовки военнослужащих ВСУ, сообщила газета The Washington Post.

U.S. Army Марк Милли

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Генерал побывал в Баварии и Висбадене, где проходят обучение около 600 украинских боевиков. Тренировки там продлятся примерно шесть недель. Марк Милли остался доволен результатами своего визита.

«Это не обычная ротация. Это один из тех моментов, когда если вы хотите что-то изменить, то это именно тот случай», — отметил он.

Встречи генерала с военнослужащими проходили в закрытом режиме с крайне ограниченным числом представителей СМИ и с условием запрета видео — и фотосъёмки.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты планируют в 2023 году вдвое нарастить темпы подготовки военнослужащих ВСУ на американской военной базе в Германии, анонсировалось ранее.