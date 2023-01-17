Американский генерал рассказал о ходе учений для украинских военнослужащих
Washington Post: генерал из США побывал на полигонах для подготовки киевских боевиков в Германии
Висбаден, Германия, 17 января, 2023, 06:21 — ИА Регнум. В ФРГ побывал председатель Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. Целью его визита было наблюдение за ходом подготовки военнослужащих ВСУ, сообщила газета The Washington Post.
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Генерал побывал в Баварии и Висбадене, где проходят обучение около 600 украинских боевиков. Тренировки там продлятся примерно шесть недель. Марк Милли остался доволен результатами своего визита.
Встречи генерала с военнослужащими проходили в закрытом режиме с крайне ограниченным числом представителей СМИ и с условием запрета видео — и фотосъёмки.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты планируют в 2023 году вдвое нарастить темпы подготовки военнослужащих ВСУ на американской военной базе в Германии, анонсировалось ранее.