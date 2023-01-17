Донецк, 17 января, 2023, 06:08 — ИА Регнум. В Калининском районе Донецка обнаружены тела двух женщин. Их нашли под завалами здания торгового центра, обрушившегося после попадания снаряда, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. Количество погибших в результате обстрела увеличилось до трёх — ранее было обнаружено тело мужчины.

Служба ГО и ЧС Тувы Обрушение здания

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Личности женщин установлены. Одной из них было 45 лет, другой — 47. Тела жительниц Донбасса были извлечены из-под завалов в 23:50 и 02:28 по местному времени, погибшего мужчину обнаружили в 21:40.

Специалисты оказывают психологическую помощь родственникам погибших. Разбор обрушившихся конструкций продолжается. Причиной обрушения здания в МЧС называют попадание взрывоопасного предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела здания на проспекте Ильича в Донецке пострадали три человека. Всего за сутки ДНР обстреливалась 19 раз.