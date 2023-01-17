Анкара, 17 января, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки не удастся достичь своих геополитических целей с помощью тактики, которая приводит к трагедии на Украине. Такое мнение высказал обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Ведь те же США не постеснялись обрушить на мир бич терроризма ради достижения геополитических целей», — отметил он.

В статье такая тактика правительства США называется дешёвой и безрезультатной, а попытки настроить против России дружественные ей страны — бесполезными. Тем не менее в Штатах не оставляют намерения «вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать всё, что пожелают», считает Тутар.

Он призвал говорить громче «этих раболепных слуг, которые превратились в американский граммофон», если страны хотят сделать мир более справедливым и многополярным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Запад в связи со спецоперацией на Украине выбрал для себя путь, который приведет к существенному ухудшению ситуации в странах Европы и США. Он считает, что в ближайшей перспективе Запад ждёт новая волна мигрантов, а в худшем случае — прямое столкновение с Россией.