Американский бренд Michael Kors ушёл с российского рынка
Москва, 17 января, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Бренд одежды, обуви и аксессуаров из США Michael Kors прекратил поставки товаров в Россию. Его место займут другие марки. Об этом сообщили СМИ.
(сс) dconvertini
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В местах продажи бренда Michael Kors теперь появятся Karl Lagerfeld Jeans, Calvin Klein Jeans, Hugo. В Россию их ввозит тот же дистрибьютор — компания BNS Group.
Как сообщало ИА REGNUM, концерн Henkel AG (Германия) начал процесс продажи своего бизнеса в России, сообщила председатель комитета акционеров и наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра.