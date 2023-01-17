Москва, 17 января, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Бренд одежды, обуви и аксессуаров из США Michael Kors прекратил поставки товаров в Россию. Его место займут другие марки. Об этом сообщили СМИ.

(сс) dconvertini Магазины

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В местах продажи бренда Michael Kors теперь появятся Karl Lagerfeld Jeans, Calvin Klein Jeans, Hugo. В Россию их ввозит тот же дистрибьютор — компания BNS Group.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Henkel AG (Германия) начал процесс продажи своего бизнеса в России, сообщила председатель комитета акционеров и наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра.