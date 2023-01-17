Вологда, 17 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Настоятельные рекомендации для региональных чиновников и депутатов вводят главы субъектов России, чтобы избежать народного гнева. Неофициальные ограничения на такие поездки и публикацию фото с отдыха уже введены для госслужащих и законодателей Вологодской, Курской, Ульяновской, Свердловской, Новгородской, Брянской и Тамбовской областей, а также республик Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии, сообщил «Коммерсант».

vologdazso.ru Долженко Денис Евгеньевич

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«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — обратился к представителям власти региона губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после того, как депутат регионального Заксобрания Денис Долженко («Единая Россия») опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Глава региона порекомендовал чиновникам и законодателям «посвятить всё своё рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал официальное распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО», в котором сотрудникам органов власти регионального и муниципального уровней рекомендовано воздержаться от зарубежных поездок во время отпусков.

В Тамбовской области придерживаться аналогичных ограничений коллегам по парламенту рекомендовал глава фракции «Единой России» в областной думе Юрий Плужников. Он аргументировал своё пожелание «сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире».

Тем не менее политолог Константин Калачёв считает, что кампания по отказу от заграничного отдыха больше похожа на региональный пиар и «подражание большим начальникам».

«На федеральном уровне пока речь больше идёт о том, чтобы не отражать заграничный отдых в соцсетях, да и зарубежье разное: отдых в Иране нельзя уравнять с посещением американского Майами. Но у истории есть потенциал, желающие сделать чиновников и депутатов невыездными наверняка найдутся», — отметил эксперт, рекомендовав не переусердствовать с подобными мерами во избежание потери «профессиональных» депутатов и чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, который на рождественские каникулы уехал отдыхать в Дубай, обещали исключить из «Единой России». Ранее аналогичные санкции пытались применить к единороссу из Курской области Максиму Васильеву.