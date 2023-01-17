Москва, 17 января, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект Министерства финансов о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных и полученных Росимуществом товаров лёгкой промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

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По информации РБК, товары лёгкой промышленности предлагается не уничтожать, а передавать в Минобороны или МЧС.

На данный момент товары лёгкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, подлежат передаче Росимуществу для безусловного уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым требованием изъять у экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей.