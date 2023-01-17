Рим, 17 января, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Турция может сыграть определяющую роль вместе с США, Ватиканом, Китаем и ООН в том, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к мирным переговорам. Об этом в эфире Radio 1 заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Если переговоры начнутся, то, по мнению министра Таяни, они «приведут к прекращению огня, а затем и к миру». Турции нужно укрепить своё влияние.

Как сообщало ИА REGNUM, новые поставки вооружений Украине не считает конструктивным способом разрешения конфликта с Россией папа Римский Франциск.