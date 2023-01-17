Москва, 17 января, 2023, 04:49 — ИА Регнум. В России накоплен большой запас боеприпасов и налажено их непрерывное производство. В месяц в стране выпускается больше снарядов крупного калибра, чем аналогичных боеприпасов калибра 155 мм в США, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Mil.ru Боеприпасы

Читайте также: Для контрнаступления Киеву нужно в семь раз больше танков, чем даёт Запад

«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов», — отметил осведомлённый по этому вопросу специалист.

При этом оборонные предприятия РФ увеличили и продолжают наращивать объёмы производства боеприпасов. Мощности России в этой сфере во много раз превосходят американские, заверил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 100 танков необходимо Украине для того, чтобы пойти в контрнаступление, но пока одобрена отправка только 14 единиц британской тяжёлой техники. Всего Киеву требуется порядка 300 танков, но Запад не готов предоставить такое количество в том числе потому, что немецкие Leopard находятся в плачевном состоянии.