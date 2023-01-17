Москва, 17 января, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Признанное банкротом более 11 лет назад государственное предприятие «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» взыскало с Минпромторга России через суд почти 80 млн рублей, из которых более 42 млн рублей — это зарплаты сотрудников ФГУП, которые обеспечивают содержание ГТС шлаконакопителя. Решение судьи Литвиненко может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим кодексом, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С ответчика было взыскано 79 856 926,24 рубля, где на зарплаты приходится более 42,07 млн рублей, ещё 35,2 млн рублей — общехозяйственные и общепроизводственные расходы на содержание шлаконакопителя. Оставшаяся часть — это траты на водоснабжение предприятия.

Напомним, спор слушался с сентября 2022 года. Третьим лицом в деле выступал Минфин России.

Это не первый иск ФГУП к министерству.

Напомним, химкомбинат вёл историю с 1941 года. В 2011 году «Енисей» был обанкрочен, имея долги более 600 млн рублей. Производственная деятельность предприятия на сегодня остановлена. Около двух лет назад была сделана попытка выбрать подрядчика, который должен был снести десятки зданий химкомбината. Стартовая цена контракта превышала 2 млрд рублей.