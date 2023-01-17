Белград, 17 января, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не видит определённости в позиции страны по вопросу антироссийских санкций, поэтому не уверен в необходимости их вводить. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Happy 16 января.

European People's Party Александр Вучич

Читайте также: Вучич: США стараются не тратить силы, чтобы направить их против России

«Вы сами знаете, насколько вы тверды, и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому что вы слуга каждого сказанного слова и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день», — отметил сербский лидер.

Он напомнил, что введение ограничений против России в Сербии стали поддерживать после парламентских выборов. Смену взглядов по этому вопросу он назвал «разворотом». Вучич также подчеркнул, что в Сербии выдержали более ста дней, не вводя санкции, а возможно, и не будут их применять. У главы государства нет уверенности в необходимости внедрения таких антироссийских ограничений.

«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что, должны сносить памятники?» — недоумевает президент Сербии.

Он напомнил, как страна сама страдала от санкций в 90-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты Америки намерены беречь ресурсы для эффективной борьбы с Россией, поэтому не распыляются на другие страны, ранее заявил Вучич. Он призвал сограждан не быть наивными и не пытаться увидеть за действиями американских лидеров поддержку Сербии.