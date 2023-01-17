Вучич заявил о неготовности Сербии к введению антироссийских санкций
Вучич не готов вводить в Сербии санкции против России: мы что, должны сносить памятники?
Белград, 17 января, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не видит определённости в позиции страны по вопросу антироссийских санкций, поэтому не уверен в необходимости их вводить. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Happy 16 января.
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Он напомнил, что введение ограничений против России в Сербии стали поддерживать после парламентских выборов. Смену взглядов по этому вопросу он назвал «разворотом». Вучич также подчеркнул, что в Сербии выдержали более ста дней, не вводя санкции, а возможно, и не будут их применять. У главы государства нет уверенности в необходимости внедрения таких антироссийских ограничений.
Он напомнил, как страна сама страдала от санкций в 90-х годах.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты Америки намерены беречь ресурсы для эффективной борьбы с Россией, поэтому не распыляются на другие страны, ранее заявил Вучич. Он призвал сограждан не быть наивными и не пытаться увидеть за действиями американских лидеров поддержку Сербии.