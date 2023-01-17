* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Антироссийская история с актёром Артуром Смольяниновым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получила продолжение. Так, его бывшую супругу Дарью Мельникову поневоле втянули в скандальную ситуацию. Пользователи соцсетей обрушили на молодую женщину ряд обвинений, считая, что Мельникова поддерживает экс-мужа. За неё вступился коллега по цеху Иван Охлобыстин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иван Охлобыстин

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Актёр призвал оставить Дарью Мельникову в покое и рассказал жуткую правду о Смольянинове (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Не травите бывшую жену Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Она ни при чем. Он её сильно бил», — написал Иван Охлобыстин на своей странице в соцсети.

Актеры оформили развод в 2021 году, после семи лет совместной жизни. У Мельниковой осталось двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента России не думают «ничего хорошего» о заявлениях, сделанных сбежавшим из России Смольяниновым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).