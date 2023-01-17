Киев замыливает наёмникам взгляд на реальную силу российской армии
Командир группы «Викинг» рассказал, как Киев замыливает наёмникам взгляд на силу российской армии
Москва, 17 января, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Украинские СМИ показывают российских военных «глупыми» и «воюющими в штыковую», чтобы заманивать в свои ряды побольше наёмников. По приезде в зону спецоперации иностранцы поражаются реальности, когда сталкиваются с бойцами ВС РФ на поле боя. Об этом рассказал РИА Новости командир группы «Викинг» Западного военного округа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине