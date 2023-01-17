«Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Очень удивляются, когда по ним чётко прилетает, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники. Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда. Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», — так пояснил позицию киевского режима командир «Викинга».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается вербовать наёмников по всему миру через посольства страны в других государствах.