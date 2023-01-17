Киев, 17 января, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Музыкант и продюсер с Украины Юрий Бардаш считает, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотические средства. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала Tatarka FM, основывая своё мнение на внешнем виде главы государства и сведениях от очевидцев из приближённых к нему людей.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день», — сказал Юрий Бардаш.

Он предположил, что состояние здоровья Зеленского постоянно поддерживают «очень серьёзные врачи, чтобы он не умер». Возможно, для приведения его в чувство медики используют в том числе электрошок, считает продюсер.

Он уверен, что «помятость» лица Зеленского — это не следствие беспокойства за население Украины, так как лидер страны склонен переживать только о себе.

«Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и «95-й квартал», — отметил также Юрий Бардаш в подтверждение своих слов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент Украины употребляет наркотики, заявлял заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он считает, что у лидера киевского режима есть зависимость от запрещённых веществ, которую можно квалифицировать как болезнь.