Челябинск, 17 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Челябинское предприятие, которое занимается отливкой продукции из чугуна и стали, получило банкротный иск от кредитора. Претензии к ООО «Уральский литейный завод» поступили в арбитраж Челябинской области, но судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от ООО «Менеджмент и Консалтинг» из Екатеринбурга поступил в суд 16 января 2023 года. Сумма заявленных претензий составляет 2 374 349,34 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации арбитражных управляющих — саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Подаче банкротного иска предшествовало как минимум два финансовых спора в 2021 году. А в сентябре 2022 года кредитор пытался добиться наложения ареста на счета завода, но суд требование отклонил.

В ЕГРЮЛ литейный завод зарегистрирован в сентябре 2014 года. Он создан путём реорганизации в форме преобразования, правопредшественник — ЗАО Инжиниринговая компания «Аскон», работавшая с 2007 года. Владелец и директор завода — Алексей Решетников.

Напомним, в декабре 2022 года банкротные претензии также получил старейший литейно-механический завод Московской области — «Балашихинский литейно-механический завод». Дело будет слушаться 31 января 2023 года. Число кредиторов за это время увеличилось.