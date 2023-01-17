Анкара, 17 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч рассказал, что Россия и Украина обсуждают обмен около тысячи пленных. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

Читайте также: Не сломались, не пали духом — военные вернулись в ДНР из украинского плена

На одной из встреч омбудсмены обменялись списками: 800 человек в российском плену из киевской армии, 200 бойцов РФ в украинском плену.

Малкоч добавил, что таких встреч уже было восемь.

Есть информация о разработке механизма «Стамбульской платформы», который позволит координировать обмен между Россией и Украиной. Гуманитарный коридор будет предназначен для раненых, стариков, женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, семеро военных, освобожденных 8 января из украинского плена, вернулись домой в Донецкую Народную Республику.